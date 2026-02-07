Top-Quote: 5,23 Millionen sehen Olympia-Eröffnungsfeier

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo hat der ARD am Freitagabend eine Top-Quote beschert. 5,23 Millionen TV-Zuschauer sahen das bunte Spektakel im legendären Mailänder Stadion von San Siro und die parallelen Zeremonien in Cortina, Predazzo und Livigno ab 20.00 Uhr im Ersten. Das entspricht einem Marktanteil von 22,3 Prozent, keine Sendung wurde am Freitag laut dem Branchendienst DWDL von mehr Menschen verfolgt. Die Eröffnungsfeier für die 25. Winterspiele wurde auch von Eurosport übertragen.