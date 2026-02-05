Weikert verteidigt Wahl von Draisaitl: "Ein Star in Amerika"

Für DOSB-Präsident Thomas Weikert stellt sich die Frage nicht, ob ein Sportler mit großen Verdiensten bei Olympischen Winterspielen als deutscher Fahnenträger eine bessere Wahl gewesen wäre als NHL-Star Leon Draisaitl. "Es ist eine Auszeichnung, wenn man lange dabei ist. Aber es ist auch eine Auszeichnung, wenn man in Amerika ein Superstar ist", sagte Weikert am Donnerstag bei einer Pressekonferenz des deutschen Olympiateams in Mailand.

Eishockeystar Draisaitl hatte an den Spielen 2018 und 2022 nicht teilnehmen können, weil die nordamerikanische Profiliga NHL ihre Spieler nicht abgestellt hatte. Nun kommt der einstige NHL-MVP, einer der großen Stars in der stärksten Liga der Welt, mit 30 Jahren zu seinem Olympiadebüt. Bei der Wahl unter deutschen Sportfans und Team-D-Mitgliedern erhielt er in beiden Kategorien die meisten Stimmen, er setzte sich gegen die Olympiasieger Johannes Rydzek (Nordische Kombination) und Tobias Wendl (Rodeln) durch und sprach anschließend gerührt von einer "Riesenehre" und einem "Höhepunkt" seiner Karriere.

Auch Weikert hob das Positive dieser Wahl hervor. "Es auch für uns eine Ehre, dass so ein Sportler die Fahne trägt", sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Zur Fahnenträgerin wurde die siebenmalige Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid gekürt.

Die Eröffnungsfeier am Freitagabend (20.00 Uhr, ARD und Eurosport/HBO Max) findet aufgrund der Verzweigung der 25. Winterspiele über 22.000 Quadratkilometer an vier Standorten in Norditalien statt. Draisaitl führt das deutsche Team bei der Haupt-Zeremonie in Mailand ins Stadion von San Siro. Schmidt ist in Predazzo. Die anderen Orte sind Cortina d'Ampezzo und Livigno.