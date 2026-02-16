Vonn aus Krankenhaus entlassen
Olympia 2026: Lindsey Vonn aus Krankenhaus entlassen und zurück in den USA
- Veröffentlicht: 16.02.2026
- 19:06 Uhr
- ran.de
Lindsey Vonn hat knapp eine Woche nach ihrem schweren Sturz bei Olympia das Krankenhaus in Italien verlassen. Die nächste OP steht nun in der Heimat an.
Ski-Star Lindsey Vonn wurde nach knapp einer Woche und vier Operationen aus der Klinik Ca' Foncello im italienischen Treviso entlassen. Bei ihrem Abfahrt-Start zog sie sich einen komplizierten Bruch im linken Bein zu.
Am Sonntagmorgen um 9:30 Uhr trat sie die Reise in die Heimat an. Das gab das Krankenhaus einen Tag später - um die Privatsphäre der 41-Jährigen zu schützen - in einer Mitteilung bekannt.
Sie wurde mit einem Krankenwagen zum Flughafen Marco Polo nach Venedig gefahren. In ihrer Heimat wird Vonn ein weiteres Mal operiert werden. Das gab sie selbst in einer Videobotschaft bekannt.
Vonn mit toller Geste an die Kinder
Den Abschied nutzte sie noch für eine schöne Geste. Stofftiere, die sie geschenkt bekommen hatte, ließ sie der Kinderstation da. Auch Blumen aus ihrem Zimmer blieben vor Ort.