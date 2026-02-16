Deutschland dominiert im Eiskanal vor allem in den Bobs. Doch die große Aufmerksamkeit vor Ort geht vor allem an die Exoten des Sports - und das ist gut so! Ein Kommentar.

Von Philipp Kubießa

Ja, wir freuen uns über drei deutsche Zweierbobs nach zwei von vier Läufen an der Spitze – das ist stark, das ist verdient, das ist Wintersport auf Topniveau. Aber fast noch wichtiger für den Bobsport sind jene Teams, die den Eiskanal vielfältiger und internationaler machen: Brasilien, Trinidad & Tobago – und ganz vorne Jamaika.

Shane Pitter, ein Speerfischer aus Spanish Town, ist das beste Beispiel. Er wusste vor ein paar Jahren nicht einmal, was ein Bob ist – und heute ist er einer der auffälligsten Piloten dieser Spiele.

An seiner Seite: Junior Harris, ein schneller Mann aus der Leichtathletik. Seine Bestzeit aus Juniorenzeiten liegt bei 10,96 Sekunden über 100 Meter - Harris wäre damit in fast jeder Nicht-Sprinter-Nation bei Olympischen Spielen in der Staffel gesetzt. In Jamaika nicht. Seinen Olympia-Traum erfüllt er sich dann halt im Bob.