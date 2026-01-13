Vor der Tour zum Giro: Vingegaard will das Rosa Trikot

Der dänische Radprofi Jonas Vingegaard plant in diesem Jahr Starts bei den beiden größten Landesrundfahrten. Vor dem nächsten Duell bei der Tour de France mit dem slowenischen Dominator Tadej Pogacar will der 29-Jährige vom Team Visma-Lease a Bike auch beim Giro d'Italia um den Sieg fahren. Das gab Vingegaard am Dienstag im Trainingslager im spanischen La Nucia bekannt.

"Ich denke schon länger über eine Teilnahme am Giro nach und finde, es ist der perfekte Zeitpunkt für mein Debüt", sagte der Rundfahrt-Spezialist, der im vergangenen Jahr die Vuelta in Spanien gewonnen hatte. Der Erfolg "im letzten Herbst motiviert mich zusätzlich, auch in Italien zu gewinnen. Ich möchte unbedingt das Rosa Trikot erobern", fügte Vingegaard hinzu.

Bislang haben in der Geschichte des Radsports erst sieben Fahrer das Triple aus Giro, Tour und Vuelta geschafft, Vingegaards großer Rivale Pogacar gehört nicht dazu, dafür Radsport-Ikonen wie Eddy Merckx, Bernard Hinault oder Jacques Anquetil.

Für Vingegaard, dessen Saison bei der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten am 16. Februar beginnt, wird trotz seines Debüts beim Giro (8. bis 31. Mai) die Tour de France (4. bis 26. Juli) und damit die Herausforderung von Titelverteidiger Pogacar zum Höhepunkt des Jahres. Die Italien-Rundfahrt soll auch zum Formaufbau dienen.

"In den letzten fünf Jahren war mein Programm vor der Tour mehr oder weniger gleich. Diesmal habe ich mich für einen anderen Ansatz entschieden. Die Giro-Strecke ist vielleicht weniger anspruchsvoll als in den letzten Jahren, was den Übergang zur Tour erleichtert."

Vingegaard hatte 2022 und 2023 die Tour gewonnen, dreimal (2021, 2024, 2025) musste er sich als Zweiter Pogacar geschlagen geben. Der hat Vingegaard das seltene Double aus Giro und Tour voraus: 2024 triumphierte Pogacar bei beiden Landesrundfahrten.