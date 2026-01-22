Australier Vine lässt Pogacar-Team jubeln - Rutsch gestürzt

Der australische Radprofi Jay Vine hat dem erfolgsverwöhnten Pogacar-Team UAE Emirates-XRG den ersten Saisonsieg auf WorldTour-Ebene beschert. Der 30-Jährige gewann bei der Tour Down Under in seiner Heimat die 148,1 km lange zweite Etappe nach Uraidla vor seinem zeitgleichen Teamkollegen und Titelverteidiger Jhonatan Narváez (Ecuador).

Das Duo hatte sich rund 14 km vor dem Ziel auf dem Anstieg Corkscrew von der Spitzengruppe abgesetzt, im Ziel hatten sie 58 Sekunden Vorsprung auf den drittplatzierten Schweizer Mauro Schmid (Jayco AlUla). Als bester Deutscher erreichte der Augsburger Marco Brenner (Tudor Pro Cycling) das Ziel auf dem zehnten Rang. Vine, Gesamtsieger von 2023, übernahm mit dem Tageserfolg auch die Gesamtführung.

Überschattet wurde die Etappe erneut von einem schweren Sturz mit deutscher Beteiligung. Jonas Rutsch (Lotto Intermarché) wurde nach einem Crash wie Teamkollege Lennert Van Eetvelt zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo Knochenbrüche und innere Verletzungen ausgeschlossen wurden. Rutsch, der zahlreiche Abschürfungen erlitt, wird zur dritten Etappe am Freitag dennoch nicht antreten. Der deutsche Radprofi Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling) hatte sich bei einem Sturz am Vortag mehrere Knochenbrüche zugezogen.

Die dritte Etappe führt am Freitag über 140,8 km von Henley Beach nach Nairne. Weltmeister Tadej Pogacar ist in Australien nicht am Start. Der Slowene startet erst beim italienischen Eintagesrennen Strade Bianche am 7. März in die Saison.