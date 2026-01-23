Australier Welsford gewinnt 3. Etappe der Tour Down Under

Sprinter Sam Welsford hat bei der Tour Down Under für den nächsten australischen Tageserfolg gesorgt. Der 30-Jährige vom Team Ineos Grenadiers verwies auf der 140,8 km langen dritten Etappe von Henley Beach nach Nairne den Dänen Lund Andresen (Decathlon-CMA CGM) und Lewis Bower aus Neuseeland (Groupama-FDJ United) auf die Plätze. Die deutschen Fahrer hatten mit der Sprintentscheidung nichts zu tun.

In der Gesamtwertung liegt weiter der Australier Jay Vine an der Spitze. Der Teamkollege von Weltmeister Tadej Pogacar bei UAE Emirates-XRG hatte am Vortag die zweite Etappe für sich entschieden.

Die vierte Etappe führt am Samstag über 176 km von Brighton zum Willunga Hill. Die Tour Down Under, das erste WorldTour-Rennen des Jahres, endet am Sonntag in Stirling.