Bahnrad-EM: Keine deutschen Medaillen am Dienstag

Die deutsche Auswahl ist am dritten Tag der Bahnrad-Europameisterschaften im türkischen Konya erstmals ohne Medaille geblieben. Die Olympia-Zweite Lea Sophie Friedrich (26) verpasste das Podest im Sprint der Frauen am Dienstag denkbar knapp, im kleinen Finale um Bronze unterlag sie Alina Lyssenko - im ersten Rennen fehlten sechs Tausendstelsekunden auf die Russin, im zweiten waren es 83 Tausendstel. Pauline Grabosch (28) war im Viertelfinale ebenfalls an Lyssenko gescheitert. Zum Start der Wettbewerbe am vergangenen Sonntag hatte Friedrich im Teamsprint mit Grabosch und Clara Schneider (21) Gold für Deutschland gewonnen.

Auch Lea Lin Teutenberg, die am Montag noch mit Bronze im Ausscheidungsfahren geglänzt hatte, schaffte es am Dienstag nicht aufs Podest. Die 26-Jährige musste sich im Mehrkampf Omnium mit dem siebten Platz begnügen, zur Halbzeit lag sie nach Scratch und Temporennen noch auf Podestkurs. Deutschland steht in Konya damit weiterhin bei sechs Medaillen. Die EM läuft noch bis Donnerstag.