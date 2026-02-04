Bahnrad-EM: Kluge holt kurz vor 40. Geburtstag Bronze

Kurz vor seinem 40. Geburtstag hat sich Radrennfahrer Roger Kluge selbst ein Geschenk gemacht. Bei den Bahnrad-Europameisterschaften im türkischen Konya fuhr der Routinier im Mehrkampf Omnium zu Bronze. Nur der portugiesische Sieger Iuri Leitao und der Niederländer Yanne Dorenbos landeten am Mittwoch vor Kluge.

"Beim Sechstagerennen in Berlin bin ich krank geworden, deshalb habe ich im Vorfeld nicht mit einer Medaille gerechnet", sagte der Olympiazweite von Peking: "Es war ein schweres und taktisches Rennen. Aber ich habe mich stark gefühlt und bin sehr, sehr zufrieden mit Bronze."

Nach überstandenen Magenproblemen fand der 39-Jährige schnell zu alter Stärke zurück. Mit einem zweiten Platz im Scratch und Rang sechs im Temporennen war er schon in einer guten Ausgangsposition. Nach Platz neun im Ausscheidungsfahren machte er im Punktefahren, in dem er bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking auch Silber gewann, die Medaille perfekt. Am Ende standen 126 Punkte zu Buche.

Am Donnerstag feiert Kluge nicht nur einen runden Geburtstag, sondern hat auch die Möglichkeit im Madison, dem sogenannten Zweier-Mannschaftsfahren, eine weitere Medaille zu holen.

Zu Edelmetall reichte es für Lisa Klein nicht, eine gute Leistung zeigte die Tokio-Olympiasiegerin dennoch - und stellte einen deutschen Rekord auf. In der Qualifikation zur Einerverfolgung legte sie die 4000 Meter in 4:27,924 Minuten zurück und unterbot die bisherige deutsche Bestmarke von Franziska Brauße (4:32,924), aufgestellt bei der den Weltmeisterschaften im Oktober, um fünf Sekunden. Auf Platz fünf fehlten ihr 2,5 Sekunden zum Kleinen Finale um die Ränge drei und vier. Deutschland steht in Konya derzeit bei sieben Medaillen. Die EM läuft noch bis Donnerstag.