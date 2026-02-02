Bahnrad-EM: Teutenberg holt Gold - Silber für Frauen-Vierer

Tim Torn Teutenberg hat bei den Bahnrad-Europameisterschaften im türkischen Konya die nächste deutsche Goldmedaille geholt. Der 23-Jährige triumphierte am zweiten Wettkampftag im Punkterennen über 40 km vor dem Dänen Conrad Haugsted und Jasper de Buyst aus Belgien. Zum Auftakt waren bereits die deutschen Teamsprinterinnen zum Titel gefahren.

Der Frauen-Vierer verpasste Gold. Im Finale der Mannschaftsverfolgung über 4000 m mussten sich Franziska Brauße, Lisa Klein, Laura Süßemilch und Mieke Kröger den Britinnen klar geschlagen geben, der Rückstand des deutschen Quartetts betrug über zweieinhalb Sekunden. Großbritannien verbesserte in 4:02,808 Minuten den bereits in der ersten Runde am Nachmittag aufgestellten Weltrekord nochmals, diesen nahmen Katie Archibald, Josie Knight, Anna Morris und Millie Couzens den Deutschen ab.

Deutschland hatten die vorige Bestmarke bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 aufgestellt. Brauße, Klein und Kröger waren damals mit Lisa Brennauer in Weltrekordzeit (4:04,242) zu Gold gefahren. Diese pulverisierten die Britinnen im schnellen Velodrome von Konya geradezu.

Teutenbergs drei Jahre ältere Schwester Lea Lin schaffte im Ausscheidungsrennen als Dritte den Sprung aufs Podest. Sie musste sich nur der belgischen Ausnahmefahrerin Lotte Kopecky und der Französin Victoire Berteau geschlagen geben. Im Zeitfahren der Männer raste Maximilian Dörnbach auf Platz fünf.

"Diese Goldmedaille hat einen sehr hohen Stellenwert für mich, da das Punktefahren nicht meine absolute Paradedisziplin ist", sagte Tim Torn Teutenberg, der für das Rennen gar nicht vorgesehen war, dann aber Routinier Roger Kluge vertrat.

Teutenberg hatte am Sonntag bereits Silber im Ausscheidungsrennen gewonnen. Insgesamt kommt der Rheinländer auf vier EM-Goldmedaillen, bei Weltmeisterschaften hatte er 2024 mit Roger Kluge im Zweier-Mannschaftsfahren den Sieg geholt. Im sogenannten Madison geht Teutenberg mit seinem 16 Jahre älteren Teampartner am Schlusstag ins Velodrome, im vergangenen Jahr fuhr das Duo zu Silber.

Deutschland hat bereits sechs Medaillen geholt, am Vortag hatte sich zudem Lena Charlotte Reißner Bronze im Scratch gesichert. Für den Männer-Vierer reichte es am Montag für Platz sechs. Im Sprint der Frauen greift Lea Sophie Friedrich nach einer Medaille, die Silbermedaillengewinnerin von Paris steht im Halbfinale. Die Entscheidung fällt am Dienstag.