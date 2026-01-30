Bei Lipowitz-Ausfall: Evenepoel feiert ersten Einzelsieg

Der zweimalige Olympiasieger Remco Evenepoel hat seinen ersten Einzelsieg im Trikot seines neuen Teams Red Bull-Bora-hansgrohe gefeiert. Der Belgier setzte sich bei der 154,3 Kilometer langen Trofeo Serra Tramuntana nach einer frühen Attacke durch und sorgte damit für den zweiten Sieg in Folge seines neuen WorldTour-Teams auf Mallorca.

Sein deutscher Teamkollege Florian Lipowitz gehörte etwas überraschend gar nicht erst zum Aufgebot am dritten Wettkampftag der Mallorca-Challenge. Noch am Donnerstag hatte der Tour-Dritte an der Seite von Evenepoel den Sieg im Mannschaftszeitfahren mit einer rasanten Durchschnittsgeschwindigkeit von 59,707 km/h geholt.

Im Einzelrennen am Freitag hatte Zeitfahr-Weltmeister Evenepoel bereits 55 Kilometer vor dem Ziel attackiert und sich wenig später in der Abfahrt vom Coll de Sóller entscheidend abgesetzt. Nach 3:34 Stunden erreichte der dreimalige Zeitfahr-Weltmeister das Ziel mit einem Vorsprung von rund 1:40 Minuten.

Bester deutscher Fahrer war Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) als Achter, der damit bereits sein drittes Top-Ten-Ergebnis bei der diesjährigen Serie von Eintagsrennen einfuhr.

"Mit einem Sieg in die Saison zu starten, fühlt sich sehr gut an und ist wichtig für die Moral", hatte Evenepoel zu dem Teamerfolg vom Donnerstag gesagt. Für ihn und Lipowitz diente die Mallorca Challenge auch als erster Härtetest mit Blick auf den Start der Tour de France am 4. Juli in Barcelona.

Die Mallorca Challenge ist eine Serie von Eintagesrennen. Eine Gesamtwertung gibt es nicht. Wirklich ernst wird es für Lipowitz erst bei der Algarve-Rundfahrt (Februar) und der Katalonien-Rundfahrt (März). Dort will er um das Podium kämpfen.