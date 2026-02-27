Deichmann und Rutkowski umrunden Europa per Fahrrad

Extremsportler Jonas Deichmann geht gemeinsam mit seiner Freundin Josefine Rutkowski das nächste einzigartige Projekt an. Nach seiner Triathlon-Weltreise, dem Duathlon durch die USA und den 120 Ironman-Distanzen in Folge soll nun Europa per Fahrrad umrundet werden. Nach dem Start in München am 25. April führt die Route über 24.000 Kilometer und 250.000 Höhenmeter einmal im Uhrzeigersinn um den gesamten Kontinent, nach 135 Tagen soll das Ziel erreicht sein.

"Aufgrund meines Weltrekords von 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen, ist das klassische Abenteuer in den vergangenen zwei Jahren etwas zu kurz gekommen. Abenteuer war schon immer meine DNA – und ich freue mich auf vier intensive Monate im Zelt", sagte Deichmann. Anders als bei früheren Projekten stehen diesmal allerdings keine Zeiten oder Rekorde im Fokus. Vielmehr gehe es über "eine bewusst gewählte Route über kleine Straßen und Wege durch das Hinterland".

Täglich sind Abschnitte von knapp 180 Kilometern geplant, Russland und die Ukraine werden wegen des Krieges umfahren. Dabei ist das Duo ohne Begleitteam unterwegs und transportiert die gesamte Ausrüstung selbst auf den Fahrrädern. "Ich habe großen Respekt vor dieser Herausforderung und freue mich besonders auf die Vielfalt von 27 Ländern mit unterschiedlichen Kulturen, Sprachen, kulinarischen Eindrücken und Landschaften", sagte Rutkowski.

Die frühere Spitzentriathletin hatte im Vorsommer den Weltrekord mit täglich aufeinanderfolgenden Ironman-Distanzen knacken wollen, den Versuch aber wegen einer Verletzung abbrechen müssen.