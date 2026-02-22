Del Toro gewinnt UAE-Tour

Radsport-Shootingstar Isaac Del Toro hat bei der UAE Tour seinen ersten Rundfahrtsieg des Jahres eingefahren. Der 22 Jahre alte Mexikaner vom Team UAE Emirates-XRG rollte bei der Flachetappe zum Abschluss der siebentägigen Tour im Hauptfeld ins Ziel in Abu Dhabi und verteidigte ungefährdet sein Rotes Trikot des Gesamtführenden. Der Tagessieg ging im Massenspurt an den italienischen Topsprinter Jonathan Milan, der seinen dritten Erfolg in der laufenden Woche feierte.

Für Del Toro ist es einer der größten Erfolge seiner jungen Karriere. Der Giro-Zweite von 2025 hatte bei der UAE Tour, die für ihn den Saisoneinstieg markierte, zunächst die Auftaktetappe für sich entschieden. Bei der Bergankunft der sechsten Etappe am Samstag sorgte der Mexikaner mit seinem Solo-Sieg dann für die Vorentscheidung. Seinem Team bescherte das Toptalent zugleich einen Heimsieg.

Zweiter der Gesamtwertung wurde der Italiener Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) mit 20 Sekunden Rückstand. Rang drei ging an Luke Plapp (Australien/Jayco AlUla), der in der Endabrechnung 1:14 Minuten hinter dem Sieger lag. Für Del Toro geht es im Frühjahr vor allem um den Formaufbau, bei der Tour de France soll der hochveranlagte mexikanische Meister eine wichtige Helferrolle für Tadej Pogacar einnehmen. Der Erfolg in den Vereinigten Arabischen Emiraten war sein erster bei einem Etappenrennen auf der WorldTour.

Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel, Star-Zugang des deutschen Rennstalls Red Bull-Bora-hansgrohe, beendete die Rundfahrt trotz eines Tagessiegs im Zeitfahren der zweiten Etappe als Zehnter. Sein Rückstand betrug 2:25 Minuten.

Milan vom deutschen Team Lidl-Trek krallte sich im abschließenden Sprint schon seinen 30. Karriere-Sieg. Er gewann vor Erlend Blikra (Norwegen/Uno-X Mobility) und dem Australier Sam Welsford (Ineos Grenadiers).