Evenepoel gewinnt Valencia-Rundfahrt

Der zweimalige Olympiasieger Remco Evenepoel präsentiert sich weiter in starker Frühform und hat den ersten Rundfahrtsieg für sein neues Team Red Bull-Bora-hansgrohe eingefahren. Bei der Volta Comunitat Valenciana sicherte sich der Belgier in Abwesenheit von Teamkollege Florian Lipowitz nach fünf Etappen den Gesamtsieg.

"Es war eine fantastische Woche in Valencia", sagte Evenepoel. Nach zwei Einzelsiegen und einem Teamerfolg bei der Mallorca Challenge in der Vorwoche hatte er den entscheidenden Vorsprung auf den Portugiesen Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) bei der 172 km langen Königsetappe am Samstag herausgefahren.

Am Sonntag rollte der dreimalige Zeitfahr-Weltmeister sicher mit dem Hauptfeld ins Ziel und schloss die Gesamtwertung mit 31 Sekunden Vorsprung auf Almeida ab. Den Tagessieg holte Raul Garcia Pierna (Movistar) knapp vor dem deutschen Nachwuchsfahrer Emil Herzog (21/Red Bull-Bora-hansgrohe).

Ebenso wie die Top-Stars Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard war Lipowitz nicht in Spanien an den Start gegangen. Der letztjährige Dritte der Tour de France wird bei der Algarve-Rundfahrt (18. bis 22. Februar) und der Katalonien-Rundfahrt (23. bis 29. März) erwartet.