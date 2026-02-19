Früh in der Saison: Lipowitz noch nicht in Topform

Radstar Florian Lipowitz hat sich beim ersten Härtetest in der neuen Saison noch in ausbaufähiger Form präsentiert. Der Gesamtdritte der Tour de France von 2025 landete bei der Bergankunft auf der zweiten Etappe der Algarve-Rundfahrt auf dem elften Rang. Für Lipowitz war es erst der dritte Renntag im neuen Jahr - sein Fokus liegt auf der Vorbereitung für die Frankreich-Rundfahrt im Sommer.

Der Sieg ging nach intensiven 147,2 km von Portimao nach Fóia überraschend an das französische Toptalent Paul Seixas (19/Decathlon – CMA CGM). Zweiter wurde der neue Gesamtführende Juan Ayuso (Spanien/Lidl-Trek) vor Joao Almeida (Portugal/UAE Emirates-XRG). Der Rückstand von Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) auf die Spitzenfahrer betrug am Ende 29 Sekunden.

Der Shootingstar des vergangenen Jahres konnte beim entscheidenden Angriff von Ayuso rund 3,5 km vor dem Ende nicht mitgehen. Der teils extrem steile und insgesamt arhythmische Schlussanstieg war für Lipowitz' Fahrstil nicht ideal.

Am Freitag steht auf der dritten von fünf Etappen in Portugal ein 19,5 km langes Einzelzeitfahren auf dem Programm. Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt am Sonntag bei der zweiten echten Bergetappe der Rundfahrt.