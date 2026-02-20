Lipowitz Neunter im Algarve-Zeitfahren

Der Tour-Dritte Florian Lipowitz hat zu Beginn der neuen Rad-Saison noch mit der eigenen Form zu kämpfen. Der Shootingstar der vergangenen Saison aus dem Red Bull-Bora-hansgrohe-Team beendete sein erstes Einzelzeitfahren des Jahres bei der Algarve-Tour nach 19,5 km rund um Vilamoura auf dem neunten Rang. Sein Rückstand auf den siegreichen Ex-Zeitfahrweltmeister Filippo Ganna (Italien/Ineos-Grenadiers) betrug dabei 42 Sekunden.

In der Gesamtwertung belegt Lipowitz nach drei Etappen den achten Platz. Der 25-Jährige liegt 1:17 Minuten hinter dem spanischen Spitzenreiter Juan Ayuso (Lidl-Trek). Auch auf der ersten Bergetappe am Donnerstag, die das französische Toptalent Paul Seixas gewonnen hatte, büßte Lipowitz bereits Zeit ein.

Das Rennen endet am Sonntag mit der zweiten Bergetappe der Rundfahrt. Anschließend geht Lipowitz wieder ins Training zurück, ehe Ende März die bereits anspruchsvollere Katalonien-Rundfahrt auf seinem Plan steht.