Mallorca Challenge: Lipowitz und Evenepoel starten mit Sieg

Der deutsche Rad-Star Florian Lipowitz ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Der Tour-Dritte des Vorjahres gewann am Donnerstag mit Red Bull-Bora-hansgrohe das Teamzeitfahren der Mallorca Challenge und feierte dabei auch ein gelungenen ersten Einsatz an der Seite des neuen Teamkollegen Remco Evenepoel.

Der Red-Bull-Zug, dem auch Nico Denz angehörte, erreichte bei der 23,8 km langen Trofeo Ses Salines das Ziel in 23:55 Minuten. Der deutsche Rennstall sicherte sich den Sieg vor den Team Movistar mit Michel Heßmann (+ 0:04 Minuten) und dem Team Jayco AlUla mit Felix Engelhardt und Jasha Sütterlin (+ 0:17).

Für Lipowitz und Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel war das Rennen auch ein geglückter erster Testlauf für den Tour-de-France-Auftakt am 4. Juli in Barcelona. Die 113. Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt startet mit einem Teamzeitfahren.

Die Mallorca Challenge ist eine Serie von Eintagesrennen. Eine Gesamtwertung gibt es nicht. Lipowitz soll am Freitag bei der Trofeo Serra Tramuntana (154,3 km) starten. Wirklich ernst wird es für ihn erst bei der Algarve-Rundfahrt (Februar) und der Katalonien-Rundfahrt (März). Dort will Lipowitz um das Podium kämpfen.