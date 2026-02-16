Milan stürzt zum Auftakt der UAE-Tour

Der italienische Radprofi Jonathan Milan hat einen bitteren Auftakt der achten Ausgabe der UAE-Tour erlebt. Auf der wegen starker Winde von 144 auf 118 Kilometer verkürzten ersten Etappe verpasste der zweimalige Tour-de-France-Etappensieger nach einem Sturz rund einen Kilometer vor dem Ziel den möglichen Tagessieg. Der 25-Jährige vom deutschen Team Lidl-Trek stieg zwar wieder aufs Rad, erreichte das Ziel jedoch nur als Vorletzter. Stattdessen siegte der 22 Jahre alte Mexikaner Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) vor dem Niederländer Cees Bol und dem Italiener Antonio Tiberi. Georg Steinhauser war auf Platz 29 bester Deutscher.

Senkrechtstarter Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) ist nicht bei der UAE-Tour mit dabei. Dafür sein neuer Team-Kollege Remco Evenepoel, der die Rundfahrt 2023 gewonnen hatte. Der Belgier kam auf dem ersten Teilstück zwischen Madinat Zayed Majlis und dem Liwa-Palastals als 20. ins Ziel. Vorjahressieger Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) startet in diesem Jahr nicht in den Emiraten, der Rad-Dominator beginnt seine Saison im März beim italienischen Eintagesrennen Strade Bianche.