Nach Highspeed-Sturz: Radprofi Rex fällt lange aus

Der belgische Radprofi Laurenz Rex fällt nach einem folgenschweren Sturz mit hohem Tempo bei der AlUla Tour in Saudi-Arabien mehrere Wochen aus. Das gab das Team Soudal-Quickstep am Freitag bekannt. Rex zog sich auf der dritten Etappe Brüche an drei Dornfortsätzen an der Wirbelsäule zu. Rex sei in einem stabilen Zustand, benötige aber vor Beginn seiner Rehabilitation noch mehrere Wochen Ruhe, teile die belgische Equipe mit.

Der 26-Jährige war erst zu dieser Saison vom Rennstall Intermarche-Wanty zu Quickstep gewechselt. Der Sturz ereignete sich in der Abfahrt rund zwölf Kilometer vor dem Ziel am Bir Jaydah Mountain. Neben Rex kamen auch Fabien Grellier (Frankreich) und Davide Stella (Italien) zu Fall. Der Sturz soll sich bei rund 100 km/h ereignet haben. Grellier und Stella gaben das Rennen sofort auf, Rex kämpfte sich trotz seiner Verletzungen ins Ziel.