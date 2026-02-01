Radsport: Van der Poel alleiniger Cross-Rekordweltmeister

Radstar Mathieu van der Poel ist alleiniger Rekordweltmeister im Cyclocross. Der Niederländer triumphierte bei den Titelkämpfen im Querfeldein zum achten Mal, der 31-Jährige ließ damit den Belgier Eric De Vlaeminck hinter sich. Mit dem Dominator der 1960er und -70er Jahre hatte sich van der Poel die Bestmarke zuvor noch geteilt.

Van der Poel, der seit über zwei Jahren in Cross-Rennen ungeschlagen ist, setzte sich bei seinen Heim-Wettkämpfen in Hulst vor seinem Landsmann und Alpecin-Premier-Tech-Teamkollegen Tibor del Grosso sowie Thibau Nys aus Belgien durch. Bereits in der zweiten von acht Runden zog der klar favorisierte van der Poel das Tempo an, die Konkurrenz konnte nicht mehr folgen. Am Ende hatte van der Poel nach 26,1 km 35 Sekunden Vorsprung auf del Grosso. Die beiden deutschen Starter, Fabian Eder und Marcel Meisen, hatten mit der Entscheidung nichts zu tun.

Van der Poel hatte zuvor 2015, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 und 2025 den WM-Titel geholt. Sein größter Rivale fehlte in diesem Jahr: Wout van Aert, Weltmeister der Jahre 2016 bis 2018, ging aufgrund einer Knöchelfraktur nicht an den Start. Diese hatte sich der Belgier, der wie van der Poel auch regelmäßig auf der Straße für Aufsehen sorgt, Anfang Januar zugezogen.

Van der Poel sicherte sich seinen insgesamt neunten Weltmeistertitel auf dem Rad. 2023 in Glasgow gewann er das Regenbogentrikot auf der Straße, 2024 auf dem Gravelbike. Ob er nach seinem Rekordtitel im Cyclocross weitermachen will, ließ van der Poel immer wieder offen.

Bei den Frauen gewann Lucinda Brand, ebenfalls eine Niederländerin. Die 36-Jährige setzte sich in der letzten Runde entscheidend ab und kam letztlich 21 Sekunden vor Verfolgerin und Landsfrau Ceylin del Carmen Alvarado ins Ziel, Puck Pieterse komplettierte das rein-niederländische Podium. Eine Deutsche war nicht dabei, die deutsche Meisterin Judith Krahl hatte ihre Teilnahme abgesagt.