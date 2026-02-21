UAE Tour: Del Toro vor Gesamtsieg - Evenepoel abgehängt

Radsport-Shootingstar Isaac Del Toro steuert bei der UAE Tour auf seinen ersten Rundfahrtsieg des Jahres zu. Der 22-jährige Mexikaner vom Pogacar-Team UAE Emirates-XRG siegte am Samstag bei der Bergankunft der sechsten Etappe am Jebel Hafeet als Solist und übernahm die Führung in der Gesamtwertung.

Del Toro, der Giro-Zweite von 2025, verwies den Australier Luke Plapp (Jayco AlUla/+ 0:12 Minuten) und Felix Gall aus Österreich (Decathlon–CMA CGM/+0:21) auf die Plätze. Keine Rolle im Kampf um den Tagessieg - und damit auch im Rennen um die Gesamtwertung - spielte Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel vom deutschen Top-Team Red Bull-Bora-hansgrohe. Der Belgier erreichte das Ziel auf dem 15. Platz mit 52 Sekunden Rückstand. Im Gesamtranking ist Evenepoel, der im neuen Jahr schon sechs Saisonsiege gefeiert hat, mit 2:25 Minuten Rückstand Zehnter.

Das Finale der siebentägigen Rundfahrt steigt am Sonntag, allerdings ist auf der Flachetappe rund um Abu Dhabi nicht mehr mit ernsthaften Attacken auf die Gesamtführung zu rechnen. Del Toro hatte bei der UAE Tour, die für ihn den Saisoneinstieg markiert, bereits die Auftaktetappe für sich entschieden.