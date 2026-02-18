UAE Tour: Evenepoel bricht ein - Tagessieg an Tiberi

Star-Zugang Remco Evenepoel von Red Bull-Bora-hansgrohe hat auf der ersten Bergetappe der UAE Tour die Gesamtführung schon wieder abgegeben. Der belgische Doppel-Olympiasieger kam auf der dritten Etappe über 183 km am Jebel Mobrah mit mehr als zwei Minuten Rückstand als 18. ins Ziel. Den Tagessieg sicherte sich der Italiener Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), der damit auch das Rote Trikot des Gesamtführenden von Evenepoel übernahm.

Evenepoel hatte am Vortag im Zeitfahren noch seinen sechsten Tagessieg der jungen Saison eingefahren und die Führung im Klassement übernommen. Am 15 km langen Schlussanstieg geriet der 26-Jährige, der offenbar mit Krämpfen zu kämpfen hatte, früh in Schwierigkeiten und verlor rasch den Anschluss an die Spitze. Tiberi setzte sich entscheidend ab und rettete 15 Sekunden auf Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) ins Ziel. Hinter dem mexikanischen Toptalent wurde Lennert Van Eetvelt (Belgien/Lotto–Intermarché) Dritter.

In der Gesamtwertung fiel Evenepoel auf Rang elf zurück und liegt nun 1:44 Minuten hinter Tiberi. Del Toro hat 21 Sekunden Rückstand auf den neuen Spitzenreiter. Evenepoel zählt zu den Favoriten des Rennens. Im Jahr 2023 hatte er die Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewonnen.