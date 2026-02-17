UAE-Tour: Nächster Saisonsieg für Evenepoel

Nächster Saisonsieg für den Star-Zugang von Red Bull-Bora-hansgrohe: Der favorisierte Doppelolympiasieger Remco Evenepoel aus Belgien hat das Zeitfahren auf der zweiten Etappe der UAE-Tour gewonnen. Evenepoel setzte sich nach einem 12,2 km langen Kampf gegen die Uhr durch und feierte seinen sechsten Tagessieg in der laufenden Saison.

"Das war ein sehr flacher, einfacher Kurs heute. Es ist ein gutes Gefühl, hier erstmals bei der UAE-Tour zu gewinnen", sagte Evenepoel, der eine der höchsten Durchschnittsgeschwindigkeiten in seiner Karriere erreichte (56,092 km/h). Der 26-Jährige distanzierte den zweitplatzierten Briten Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) um sechs Sekunden und übernahm auch das Rote Trikot des Gesamtführenden. Tagesdritter wurde Rémi Cavagna (Frankreich/Groupama-FDJ United) mit zwölf Sekunden Rückstand auf Evenepoel.

Am Mittwoch, dem dritten Tag der einwöchigen Rundfahrt, wartet die erste Bergetappe auf die Fahrer. Evenepoel, der am Dienstag nur etwas mehr als 13 Minuten für seinen Erfolg arbeiten musste, zählt auch dort zu den Favoriten. Im Jahr 2023 hatte er die Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits gewonnen.