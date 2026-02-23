Vingegaard startet bei Paris-Nizza in die Saison

Der dänische Radstar Jonas Vingegaard startet bei Paris-Nizza in die neue Saison. Er freue sich, wieder bei der traditionsreichen achttägigen Rundfahrt an den Start zu gehen, erklärte der zweimalige Gewinner der Tour de France in einer Mitteilung seines Teams Visma-Lease a Bike.

Ursprünglich hatte Vingegaard bereits die am Sonntag beendete UAE-Tour fahren wollen, doch ein Trainingssturz im Januar verhinderte einen Saisonstart im Februar. "Nach meinem Sturz und meiner anschließenden Erkrankung habe ich mir Zeit genommen, um mich zu erholen. Ich fühle mich bereit", sagte Vingegaard.

Mit seinem niederländischen Rennstall hat der Däne vom 8. bis zum 15. März einen Titel zu verteidigen. Die letzten beiden Ausgaben gewann sein amerikanischer Teamkollege Matteo Jorgenson, der dieses Jahr nicht am Start sein wird. 2025 hatte Vingegaard Paris-Nizza am Morgen der 6. Etappe nach einem Sturz aufgeben müssen. In diesem Jahr will der 29-Jährige sowohl beim Giro d'Italia, den er als einzige der drei großen Landesrundfahrten noch nicht gewonnen hat, als auch bei der Tour um den Titel mitfahren.