Tour-Teams fix: Wildcards für Total Energies und Caja Rural

Das französische Team Total Energies und die spanische Equipe Caja Rural-Seguros RGA erhalten die beiden noch freien Wildcards für die am 4. Juli in Barcelona beginnende Tour de France. Dies gaben die Organisatoren des wichtigsten Radrennens der Welt am Freitag bekannt. Total Energies ist Tour-Stammgast, für Caja Rural wird es die Premiere bei der Frankreich-Rundfahrt, die diesmal in Spanien startet.

Der Veranstalter darf zwei Startplätze frei vergeben, zudem sind die besten drei Zweitdivisionäre - Tudor, Pinarello-Q36.5 (beide Schweiz) und Cofidis (Frankreich) - über die Weltrangliste startberechtigt. Die 18 Teams der WorldTour, darunter die deutschen Teams Lidl-Trek und Red Bull-Bora-hansgrohe mit dem Vorjahresdritten Florian Lipowitz sind für die Tour gesetzt.