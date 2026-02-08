Rugby-EM: Deutschland gelingt Überraschung

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat zum Auftakt der Europameisterschaft für eine faustdicke Überraschung gesorgt.

Das Team von Bundestrainer Mark Kuhlmann rang den klar favorisierten WM-Teilnehmer Rumänien nach einer kämpferisch überzeugenden Leistung mit 30:24 (6:14) nieder. Im Rennen um den Klassenerhalt machten die "Schwarzen Adler" mit dem unerwarteten Erfolg einen großen Schritt.

Leo Wolf gelang kurz vor dem Ende der entscheidende Versuch, auch bei der folgenden Erhöhung behielt der Matchwinner die Nerven. Deutschland hatte die Partie auf tiefem Geläuf in Heidelberg nach der Pause spektakulär gedreht, dann waren aber auch die Rumänen aufgekommen. In die Schlussphase nahmen die Gäste einen knappen Vorsprung mit, bis Wolf ins Malfeld flog.

"Es ist der stolzeste Moment in meinem Leben", sagte der neue deutsche Kapitän Justin Renc bei ProSiebenMaxx: "Es hat alle Erwartungen übertroffen. Ich checke das nicht. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben. Der Gameplan ist aufgegangen. Ich kann es kaum fassen." Kuhlmann verdrückte nach dem Spiel eine Träne, der erste Sieg über die Rumänen seit der EM 2017 sei "besonders", sagte der Bundestrainer.

Nächster Gegner ist am kommenden Samstag in Dessau Portugal (13.00 Uhr/LIVE auf ProSieben MAXX und im Stream auf Joyn), das bei der vergangenen WM in Frankreich überrascht hatte und auch in Australien im kommenden Jahr wieder dabei ist.

Außerdem trifft Deutschland in Gruppe B zum Abschluss auf Belgien. Wer im zweijährigen Zyklus den letzten Gesamtrang belegt, steht als Absteiger fest. Deutschland hatte das erste Turnier im Vorjahr als Letzter beendet.

