Drittes Finale: Hanfmann greift nach erstem ATP-Titel

Der Traum vom ersten Titel lebt: Yannick Hanfmann hat zum dritten Mal in seiner Karriere das Endspiel eines ATP-Turniers erreicht. Der Karlsruher setzte sich beim 250er-Turnier in Santiago de Chile mit 6:3, 6:4 gegen den topgesetzten Francisco Cerundolo durch. Im Finale des mit 700.045 Dollar dotierten Events trifft er auf den Gewinner der Partie zwischen dem Italiener Luciano Darderi und dem Argentinier Sebastian Báez.

"Es fühlt sich großartig an. Vom ersten bis zum letzten Punkt habe ich ein richtig gutes Match gespielt", sagte Hanfmann: "Ich bin wirklich glücklich."

Schon 2017 in Gstaad und 2020 in Kitzbühel hatte Hanfmann auf seinem Lieblingsbelag Sand ein Endspiel erreicht, jedoch zweimal verloren. Nun erhält der 34-Jährige, der einziger deutscher Vertreter im Hauptfeld war, seine nächste Titelchance.

Am Samstag profitierte Hanfmann von seinem starken Aufschlagspiel - und Fehlern Cerundolos, der immmer wieder mit sich selbst haderte. Im Vorjahr war Hanfmann in Chile im Achtelfinale am Argentinier gescheitert, auch beim 500er-Turnier in Rio de Janeiro vor zwei Wochen hatte der Weltranglisten-81. das Nachsehen gehabt. Nach 1:25 Stunden nutzte Hanfmann seinen zweiten Matchball, ballte beide Fäuste und lächelte breit.