Ein Großer hinter den Größten: Wawrinka kündigt Karriereende an

Seine einhändige Rückhand ist die schönste der Welt, in der Federer-Nadal-Djokovic-Ära gewann er drei Grand-Slam-Titel - nun hat Stan Wawrinka sein Karrierende angekündigt. Zum Ende der kommenden Saison wird sich die nach Roger Federer und Martina Hingis drittgrößte Figur des Schweizer Tennis mit dann 41 Jahren in den Ruhestand verabschieden.

"Es ist an der Zeit, ein letztes Kapitel meiner Karriere als Tennisprofi zu schreiben", teilte Wawrinka in den sozialen Medien mit, "2026 wird mein letztes Jahr auf der Tour sein."

Wawrinka hat 2002 als Profi debütiert. In seiner langen Karriere waren die Triumphe bei den Australian Open 2014, den French Open 2015 und den US Open 2016 sowie Olympia-Gold 2008 im Doppel und der Sieg im Davis Cup 2014 jeweils an der Seite Federers die Höhepunkte. Den letzten seiner 16 Titel holte er 2017 in Genf.