Etcheverry gewinnt nach Marathon-Tag in Rio ersten ATP-Titel

Der argentinische Tennis-Profi Tomás Etcheverry hat beim ATP-Turnier in Rio de Janeiro einen Marathon-Tag mit seinem ersten Tour-Titel gekrönt. Der 26-Jährige bezwang im Finale den Chilenen Alejandro Tabilo mit 3:6, 7:6 (7:3), 6:4 - nachdem er nur wenige Stunden zuvor sein Halbfinale hatte bestreiten müssen.

Weil die für Samstag angesetzten Halbfinal-Partien wegen Regens abgebrochen und auf Sonntag verlegt worden waren, musste Etcheverry wie sein Gegner einen Doppel-Einsatz absolvieren. Seine Partie gegen Vit Kopriva war am Vortag beim Stand von 4:5 unterbrochen worden. Am Nachmittag verlor er dann den ersten Satz gegen den Tschechen, rang den Weltranglisten-87. anschließend aber noch nach mehr als dreieinhalb Stunden Spielzeit 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) nieder.

Im Endspiel geriet Etcheverry erneut in Rückstand, lag im zweiten Satz bereits 1:3 zurück, kämpfte sich jedoch in den Tiebreak und entschied die Partie nach 3:04 Stunden für sich. "Für mich ist damit ein Traum wahr geworden", sagte Etcheverry. "Ich habe lange auf meinen ersten Titel gewartet. Ich habe mit meinem Team so hart gearbeitet und kann es kaum glauben." Im Finale habe er "versucht, 100 Prozent zu geben. Es war das letzte Match des Turniers, also habe ich alles gegeben – und am Ende habe ich den Lohn bekommen."

Für Etcheverry war es im vierten Anlauf der erste Titel auf der ATP-Tour. Zuvor hatte er 2023 in Santiago de Chile und Houston sowie 2024 in Lyon jeweils das Endspiel verloren. Mit dem Erfolg verbessert sich der frühere Weltranglisten-27. in der neuen Weltrangliste auf Platz 33.