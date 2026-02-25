Hanfmann erreicht Viertelfinale

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Santiago de Chile das Viertelfinale erreicht. Der 34‑jährige Karlsruher setzte sich im Achtelfinale am Mittwoch gegen den an Position vier gesetzten Argentinier Camilo Ugo Carabelli mit 6:4, 6:3 durch und bestätigte damit seine zuletzt ansteigende Form.

Hanfmann, der in der chilenischen Hauptstadt der einzige deutsche Vertreter im Hauptfeld ist, zeigte wie schon beim Erstrundensieg gegen den Serben Dusan Lajovic auch gegen Carabelli eine stabile Leistung. Im ersten Satz breakte er seinen Kontrahenten bei 5:4-Führung und schnappte sich den Durchgang. Im zweiten Satz nahm Carabelli eine medizinische Auszeit und versuchte danach noch einmal alles.

Doch Hanfmann, der Weltranglisten-81., setzte sich durch. Nun hat er gegen Dino Prizmic (Kroatien) oder Vilius Gaubas (Litauen) Chancen auf den Einzug ins Halbfinale.