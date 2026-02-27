Hanfmann im Halbfinale von Santiago de Chile

Yannick Hanfmann hat im neuen Tennisjahr erstmals das Halbfinale eines ATP-Turniers erreicht. Der Karlsruher setzte sich am Freitag in Santiago de Chile nach einem Fehlstart mit 3:6, 6:2, 6:2 gegen den litauischen Außenseiter Vilius Gaubas durch. Zum bislang letzten Mal war Hanfmann auf der Tour Anfang November 2025 in der griechischen Hauptstadt Athen so weit gekommen.

Nun geht es für den 34‑Jährigen, der einziger deutscher Vertreter im Hauptfeld ist und weiter auf seinen ersten Turniersieg wartet, beim mit 700.045 Dollar dotierten Event gegen den topgesetzten Francisco Cerundolo. Der Argentinier bezwang Emilio Nava aus den USA mit 6:1, 6:1.

Im Duell mit Gaubas (ATP-107.) vergab Hanfmann im ersten Durchgang gleich sieben Breakchancen, dominierte das Duell nach dem Satzverlust aber. Dem Weltranglisten-81. gelang im dritten Satz das entscheidende Break zum 3:1.