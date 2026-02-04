Knöchelprobleme: Zverev sagt Teilnahme für Rotterdam ab

Tennisstar Alexander Zverev hat seine geplante Teilnahme am ATP-Turnier in Rotterdam abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Grund seien erneute körperliche Beschwerden, der Weltranglistenvierte habe wenige Tage nach seinem Halbfinal-Aus bei den Australian Open Probleme mit dem Knöchel.

"Ich finde es sehr schade, dass ich diese Entscheidung treffen muss", wurde der Hamburger zitiert: "Angesichts meiner Vorgeschichte mit meinem Knöchel muss ich jedoch meiner Genesung Vorrang einräumen und kann keine Risiken eingehen." Das Hartplatzturnier in der niederländischen Hafenstadt findet vom 9. bis 15. Februar statt.

Zverev hatte sich bei den French Open 2022 schwer am rechten Knöchel verletzt und nach einer Operation monatelang pausieren müssen. Ende Januar war der 28-Jährige bei den Australian Open bis ins Halbfinale vorgedrungen, dort jedoch dem späteren Sieger Carlos Alcaraz in einem Fünfsatzkrimi unterlegen.