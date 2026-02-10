Rotterdam: Struff überzeugt im Erstrundenmatch

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat sein Auftaktmatch beim ATP-Turnier im niederländischen Rotterdam auf dominante Art und Weise gewonnen. Nur wenige Tage nach seinem erfolgreichen Auftritt in der Davis-Cup-Qualifikationsrunde mit dem deutschen Team lies der Routinier dem Franzosen Hugo Grenier mit 6:0, 6:4 keine Chance.

In nur 1:04 Stunden deklassierte Struff seinen Gegner vor allem im ersten Satz, gegen die starken Returns des 35-Jährigen hatte Grenier stets das Nachsehen. Auch im zweiten Satz offenbarte Struff, momentan die Nummer 82 der Welt, keine großen Schwächen. Nun geht es für den Warsteiner im Achtelfinale gegen Hubert Hurkacz (Polen) oder Alexander Bublik (Kasachstan/Nr. 3).

Erst Ende letzte Woche hatte Struff noch mit der DTB-Auswahl in Düsseldorf im Davis Cup gespielt und mit einem überzeugenden 4:0-Sieg über Peru das Ticket für die zweite Runde des prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerbs gelöst.