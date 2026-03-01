Sombrero als Belohnung: Zverev feiert Doppel-Triumph

Mit Sombrero auf dem Kopf und einem breiten Lächeln im Gesicht: Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev hat erstmals ohne seinen Bruder Mischa einen Doppel-Erfolg auf der ATP-Tour gefeiert. Der Hamburger setzte sich an der Seite seines brasilianischen Kumpels Marcelo Melo im Finale von Acapulco souverän mit 6:3, 6:4 gegen Alexander Erler aus Österreich den US-Amerikaner Robert Galloway durch.

"Marcelo ist seit über zehn Jahren mein bester Freund und endlich haben wir ein Turnier zusammen gewonnen", sagte Zverev, der im Einzel in Acapulco mit seinem Aus im Achtelfinale eine bittere Enttäuschung kassiert hatte: "Wir standen schon ein paar Mal im Finale und jetzt haben wir es endlich geschafft. Das ist etwas ganz Besonderes."

Für Zverev war es sein insgesamt dritter Doppel-Triumph auf der ATP-Tour, die ersten beiden Finalsiege 2017 und 2019 - ebenfalls in Acapulco - holte er mit seinem älteren Bruder Mischa.