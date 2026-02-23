Tennis: Hanfmann ohne Probleme in zweiter Runde

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Santiago de Chile ohne Probleme in die zweite Runde eingezogen. Der Davis-Cup-Spieler bezwang den Serben Dusan Lajovic klar mit 6:0, 6:3 und trifft nun auf den gesetzten Argentinier Camilo Ugo Carabelli.

Hanfmann, einziger deutscher Vertreter beim Sandplatzturnier in der chilenischen Hauptstadt, ließ seinem Kontrahenten im ersten Satz keine Chance und nahm ihm seine drei Aufschläge ab. Im zweiten Durchgang kämpfte Lajovic gegen das frühe Ausscheiden. Nach 1:15 Stunden nutzte der Karlsruher jedoch seinen ersten Matchball zum dritten Sieg im dritten Aufeinandertreffen mit dem Serben.