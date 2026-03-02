Tennis: Hanfmann verpasst ersten ATP-Turniersieg

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat seinen ersten Titel auf der ATP-Tour auch im dritten Anlauf verpasst. Der Karlsruher verlor das Finale in Santiago de Chile gegen den Italiener Luciano Darderi 6:7 (6:8), 5:7. Schon 2017 in Gstaad und 2020 in Kitzbühel hatte Hanfmann auf seinem Lieblingsbelag Sand ein Endspiel erreicht, auf einen Turniersieg muss er aber auch nach der Woche in Chile weiter warten.

Das Turnier in der Höhe der südamerikanischen Millionenstadt darf Hanfmann trotz der Niederlage als Erfolg verbuchen. Im Halbfinale hatte er überraschend den topgesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo geschlagen, im Finale aber erwies sich Darderi als eine Nummer zu groß. Gegen den Weltranglisten-21. hatte der deutsche Davis-Cup-Spieler schon 2023 und 2024 in Cordoba/Argentinien auf Sand verloren.

Hanfmann (34) nimmt 62.115 Dollar Preisgeld und 165 Punkte mit, damit klettert er im Ranking von Platz 81 auf 65. Weiter geht es für ihn beim Masters in Indian Wells/Kalifornien auf Hartplatz. Dort muss Hanfmann allerdings in die Qualifikation, das Hauptfeld hatte er knapp verpasst.