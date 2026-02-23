Trotz Reisewarnung: Keine Absage von ATP-Turnier in Acapulco

Das ATP-Turnier in Acapulco soll trotz der Eskalation der Gewalt in weiten Teilen Mexikos wie geplant stattfinden. Das teilten die Organisatoren des Tennis-Events in der Stadt an der Pazifikküste in den Sozialen Netzwerken mit. Deutschlands Topspieler Alexander Zverev soll am Mittwoch erstmals bei dem Turnier aufschlagen.

"Wir stehen in ständiger Koordination und Kommunikation mit den Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden", hieß es in der Mitteilung des Veranstalters. Ziel sei es, die "Einhaltung der festgelegten Sicherheitsprotokolle" zu gewährleisten.

Nach der Tötung des berüchtigten Drogenbosses Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes durch die mexikanische Armee, die am Sonntag verkündet worden war, haben mutmaßliche Bandenmitglieder in weiten Teilen des Landes eine Welle der Gewalt ausgelöst. In einem Großteil der 32 Bundesstaaten kam es seither zu Ausschreitungen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

Das Auswärtige Amt rät "dringend" von Reisen in bestimmte Regionen des Landes ab. Zu diesen zählt auch Guerrero, der Bundesstaat, in dem Acapulco liegt. Die Qualifikation für das Tennisturnier läuft bereits seit Sonntag, ab Dienstag startet das Hauptfeld. Daniel Altmaier schlägt neben Zverev als zweiter Deutscher bei dem Hartplatz-Turnier auf.