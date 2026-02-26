Zverev scheitert im Achtelfinale von Acapulco

Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev hat eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Der an Nummer eins gesetzte Hamburger verlor beim ATP-Turnier in Acapulco/Mexiko in der Nacht zu Donnerstag gegen den Serben Miomir Kecmanovic 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (4:7) und schied damit bereits im Achtelfinale aus.

Gut drei Wochen nach seinem bitteren Halbfinal-Aus bei den Australian Open kassierte Zverev den nächsten Rückschlag auf der Tour. Kecmanovic, in der Weltrangliste auf Platz 84 gelistet, verwandelte seinen Matchball nach 2 Stunden und 35 Minuten. Symptomatisch für Zverevs Spiel: Der 28-Jährige beendete die Partie mit einer Rückhand, die im Netz hängen blieb - sein 17. unerzwungener Fehler mit der Rückhand an diesem Abend.

"Er ist natürlich der große Favorit, deshalb stand ich nicht unter Druck", sagte Kecmanovic, für den es der erste Sieg gegen einen Top-Fünf-Spieler überhaupt war: "Es fühlt sich fantastisch an, vor allem nach den schwierigen letzten Jahren."

Bei den Australian Open in Melbourne hatte Zverev Ende Januar in einem epischen Fünfsatzkrimi gegen Carlos Alcaraz nur knapp das Finale verpasst. Anschließend nahm sich der 28-Jährige eine Pause, reiste in Ruhe nach Acapulco, wo das Turnier trotz der heftigen Gewaltausbrüche in Mexiko dennoch durchgezogen werden soll, und legte gleich mehrere Trainingstage ein. Es nützte nichts.

Mit Zverevs Niederlage hat das ATP-500-Turnier in Acapulco, das auf Hartplatz ausgetragen wird und mit 2,4 Millionen US-Dollar dotiert ist, bereits seine drei Topgesetzten verloren. Am Montag schied in der ersten Runde der Australier Alex de Minaur (Nr. 2) aus, und am Dienstag hatte der Norweger Casper Ruud (Nr. 3) das Nachsehen.