Aus in Runde zwei: Bittere Pleite für Krawietz/Pütz

Nächster Rückschlag für die deutschen Tennisprofis in Melbourne: Am Tag nach dem frühen Aus von Laura Siegemund als letzte deutsche Frau im Turnier sind auch die beiden Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz überraschend in der zweiten Runde der Australian Open gescheitert. Die Gewinner der ATP-Finals 2024 verloren gegen das brasilianische Duo Orlando Luz und Rafael Matos mit 3:6, 6:7 (5:7).

Dabei war die Hoffnung auf einen langen Lauf durch das Turnier in Melbourne groß gewesen. Beim Vorbereitungsturnier in Adelaide hatten Krawietz/Pütz noch das Finale erreicht. Im Vorjahr waren sie am Yarra River erst im Halbfinale gescheitert. Gegen die Brasilianer enttäuschten die Davis-Cup-Kollegen am Freitagmittag aber auf ganzer Linie - nach 93 Minuten war das Aus besiegelt.

Sowohl Krawietz als auch Pütz sind im Mixed-Wettbewerb noch vertreten. Krawietz spielt mit der Ungarin Fanny Stollar, Pütz an der Seite der Chinesin Zhang Shuai.