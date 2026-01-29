Becker glaubt an Zverevs Chance: "Dann wird er gewinnen"

Mit den neu gewonnenen Stärken zum Halbfinal-Coup? Boris Becker traut Alexander Zverev vor dem Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz bei den Australian Open eine Überraschung zu. "Wenn er so spielt wie gegen Tien im Viertelfinale - dieses proaktive - und auch mal unter Druck ans Netz kommt, dann wird er gewinnen", sagte Becker bei Eurosport im Rückblick auf das Spiel gegen den US-Amerikaner Learner Tien.

"Ich bin selbstbewusst. Sascha hat momentan die Form, Alcaraz zu schlagen", führte der sechsmalige Grand-Slam-Sieger aus: "Körperlich ist er topfit. Spielerisch spielt er sein bestes Tennis. Ich hoffe, er bleibt cool."

Becker sieht aber auch mögliche Stolperfallen. So könnten die Bedingungen in der voraussichtlich offenen Rod Laver Arena Alcaraz in die Karten spielen. "Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es ein Freiluft-Match ist. Bei Freiluft-Turnieren ist Alcaraz eigentlich der Bessere", sagte Becker, fügte aber an: "Ich glaube Sascha Zverev hat die Form seines Lebens. Die Zeit läuft so ein bisschen weg. Wenn er jetzt die Chance hat, sollte er das tun."

Zverev hatte während des Turniers mehrfach in einer geschlossenen Arena gespielt, zuletzt wegen der großen Hitze in Melbourne.