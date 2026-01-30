Djokovic knackt Sinner und bucht Finale gegen Alcaraz

Novak Djokovic sank auf die Knie und kostete seinen großen Moment in vollen Zügen aus. Der serbische Grand-Slam-Rekordsieger (38) hat einen spektakulären Sieg gegen Jannik Sinner gefeiert und ist Carlos Alcaraz ins Endspiel der Australian Open gefolgt. Djokovic schlug den italienischen Titelverteidiger in einem dramatischen Halbfinale überraschend mit 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

"Mir fehlen die Worte. Das fühlt sich surreal an. Das Level an Intensität war unglaublich hoch. Ich wusste, das war der einzige Weg für mich, gegen ihn zu gewinnen", sagte Djokovic mit leuchtenden Augen: "Das war eine der besten Nächte - wenn nicht die beste -, die ich in Sachen Atmosphäre in Australien erlebt habe."

Djokovic verwandelte um 1:31 Uhr Ortszeit nach mehr als vier Stunden seinen dritten Matchball und entschied die Partie - auch weil Sinner zuvor zu viele Breakchancen liegen gelassen hatte. Ihm fehlt damit nur noch ein Schritt, um nach Jahren des Wartens doch noch seinen ersehnten 25. Major-Titel zu feiern und sich auch geschlechterübergreifend zum alleinigen Rekordhalter aufzuschwingen.

Djokovic ist zudem nun der älteste Finalteilnehmer in Melbourne in der Open Era und könnte seinen insgesamt elften Turniersieg Down Under erringen. Sinner hingegen verpasste seinen dritten Finaleinzug in Melbourne nacheinander und die Chance auf Grand-Slam-Titel Nummer fünf.

Der Serbe hatte die vergangenen fünf Duelle mit Sinner allesamt verloren - drei davon in Grand-Slam-Halbfinals - und dabei nur zwei Sätze für sich entschieden. Doch nach einem souveränen Start des Weltranglistenzweiten aus Südtirol zeigte Djokovic, dass er seine verbissene Jagd auf weitere große Titel noch nicht aufgegeben hat. Er zog die Zuschauer im zweiten Satz auf seine Seite und begegnete dem Italiener auf Augenhöhe.

Auch im vierten Satz gelang es Djokovic, Sinner den Aufschlag abzunehmen. Der Routinier, der im Turnierverlauf viel Kraft hatte sparen können, spielte teilweise so stark wie in jüngeren Jahren. "Der ist fit wie ein Turnschuh", staunte sein früherer Trainer Boris Becker bei Eurosport. Sinner hatte im Entscheidungssatz zahlreiche Breakchancen, doch Djokovic blieb extrem nervenstark.

Gegen Alcaraz hat Djokovic eine positive Bilanz von 5:4 in den direkten Duellen. Beim bislang letzten Mal, im Halbfinale der US Open, behielt der Spanier aber die Oberhand. Alcaraz hatte im ersten Halbfinale von Melbourne zuvor den Weltranglistendritten Alexander Zverev ebenfalls in einem spektakulären Fünfsatz-Krimi besiegt.