Gegen Toptalent Jovic: Paolini verpasst das Achtelfinale

Überraschung in Melbourne: Die zweimalige Grand-Slam-Finalistin Jasmine Paolini aus Italien ist bereits in der dritten Runde der Australian Open ausgeschieden. Sie musste sich dem US-Toptalent Iva Jovic (18) nach einer hochklassigen Partie mit 2:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben.

Die an Position sieben gesetzte Paolini, die bei den French Open und in Wimbledon 2024 im Endspiel gestanden hatte, ist die zweite Top-Ten-Spielerin, die es in Melbourne erwischt hat. Am Donnerstag war die Schweizerin Belinda Bencic in der zweiten Runde ausgeschieden. Für Jovic ist es der größte Erfolg ihrer jungen Karriere.