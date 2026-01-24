Hitze in Melbourne: Spiele teils unterbrochen

Die Hitze in Melbourne zollt ihren Tribut: Wegen Temperaturen von deutlich mehr als 35 Grad griff am Samstagnachmittag (Ortszeit) die sogenannte "Heat Rule". Der Veranstalter unterbrach alle Matches und Trainings auf den äußeren Plätzen der Anlage. Bei den großen Arenen - der Rod Laver Arena, der Margaret Court Arena und der John Cain Arena - wurden die Dächer geschlossen und es konnte nach kurzer Zeit weitergespielt werden.

Unter anderem der Weltranglistenerste Jannik Sinner, der bei seinem Drittrundenmatch gegen den US-Amerikaner Eliot Spizzirri zu Beginn mit starken körperlichen Problemen zu kämpfen hatte, musste seine Partie für einige Minuten unterbrechen. Die großen Arenen können auch gekühlt werden.