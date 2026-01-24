Melbourne: Keys kommt in Schwung - Swiatek wackelt nur kurz

Titelverteidigerin Madison Keys steht nach einer konzentrierten Leistung vor einem speziellen Achtelfinalmatch bei den Australian Open. In der dritten Runde bezwang die US-Amerikanerin die einstige Weltranglistenerste Karolina Pliskova aus Tschechien mit 6:3, 6:3. Iga Swiatek geriet beim 6:1, 1:6, 6:1 gegen Anna Kalinskaja nur kurz in Bedrängnis.

Auf Keys wartet nun im Kampf um den Viertelfinaleinzug ein Duell mit ihrer Landsfrau und guten Freundin Jessica Pegula. "Mein Aufschlag hat mich aus einigen schwierigen Situationen gerettet", sagte Keys: "Das gibt mir das Selbstvertrauen, dass ich mein bestes Tennis spielen kann, wenn ich unter Druck stehe."

Vergangenes Jahr hatte die 30-Jährige in Melbourne ihren größten Karriereerfolg gefeiert. In einem hochklassigen Finale schlug sie überraschend Aryna Sabalenka und verhinderte den dritten Erfolg der Belarussin bei den Australian Open in Folge.

Swiatek bekommt es im Achtelfinale mit der Qualifikantin Maddison Inglis aus Australien zu tun. Die Zweitrunden-Bezwingerin von Laura Siegemund erreichte die Runde der besten 16 kampflos aufgrund der Aufgabe von Naomi Osaka.