Melbourne: Titelverteidigerin Keys trotz Wackler auf Kurs

Titelverteidigerin Madison Keys (USA) hat erneut eine kleine Schwächephase überstanden und letztlich souverän die dritte Runde der Australian Open erreicht. Beim 6:1, 7:5 über ihre Landsfrau Ashlyn Krueger holte die 30-Jährige im zweiten Satz einen 2:5-Rückstand auf.

"Ich habe sehr gut angefangen und Ash hat etwas geschwächelt", sagte Keys, die ihre Saison mit Viertelfinalniederlagen in Brisbane und Adelaide begonnen hatte: "Ich habe fest damit gerechnet, dass sie ihr Niveau steigern würde, und das hat sie auch getan." Schon in der ersten Runde war es bei Keys nicht über die komplette Spielzeit rund gelaufen - gegen Oleksandra Olijnykowa musste sie zwei Satzbälle abwehren.

Vergangenes Jahr hatte Keys in Melbourne ihren größten Karriereerfolg gefeiert. In einem hochklassigen Finale schlug sie überraschend Aryna Sabalenka und verhinderte den dritten Erfolg der Belarussin bei den Australian Open in Folge.

In einem weiteren US-Duell setzte sich die Weltranglistensechste Jessica Pegula gegen ihre Doppelpartnerin McCartney Kessler durch. Die Favoritin hatte beim 6:0, 6:2 keine Mühe. "Es ist immer schwierig, wenn man gegen jemanden spielen muss, den man kennt und mag und mit dem man auch Doppel spielt", sagte sie danach: "Das ist etwas unglücklich."