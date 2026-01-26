Pegula zu stark: Titelverteidigerin Keys gescheitert

Der Traum vom nächsten Coup ist geplatzt: Titelverteidigerin Madison Keys ist bei den Australian Open bereits im Achtelfinale gescheitert. Die 30 Jahre alte US-Amerikanerin verlor gegen ihre starke Landsfrau Jessica Pegula mit 3:6, 4:6.

Nach nur 78 Minuten verwandelte Pegula ihren ersten Matchball und fiel ihrer guten Freundin am Netz um den Hals. "Ich habe wirklich gut gespielt, den Ball gut gesehen und ihn wie während des gesamten Turniers sehr gut getroffen", sagte Pegula, auf die im Viertelfinale am Mittwoch ein weiteres US-Duell mit Amanda Anisimova warten könnte.

Vergangenes Jahr hatte Keys in Melbourne ihren größten Karriereerfolg gefeiert. In einem hochklassigen Finale schlug sie überraschend Aryna Sabalenka und verhinderte den dritten Erfolg der Belarussin bei den Australian Open in Folge. Keys und Pegula hatten vor ihrem Achtelfinalduell noch gemeinsam einen Podcast aufgenommen.