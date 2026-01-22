"Aussie"-Experte Sinner locker weiter

Variabel und dominant: Jannik Sinner ist mit dem nächsten Nachweis seiner Klasse souverän in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. Der Südtiroler, der in Melbourne seinen Titel-Hattrick anpeilt, zog dem Lokalmatadoren James Duckworth bei seinem 6:1, 6:4, 6:2-Zweitrundensieg früh den Zahn.

Nicht einmal 30 Minuten brauchte Sinner, um mit dem Gewinn des ersten Satzes klar die Richtung vorzugeben. Er erwies sich in dem Match auch einmal mehr als "Aussie"-Experte. Die vergangenen 27 Duelle mit Australiern auf der Tour entschied der 24-Jährige für sich. Zuletzt hatte er 2021 bei den Canadian Open gegen Duckworth verloren, doch die Geschichte wiederholte sich nicht.

Sinner zeigte schon zu Beginn sein ganzes Repertoire mit geschicktem Winkelspiel, Netzangriffen und knallharten Grundlinienschlägen, das ihn erneut zum großen Titelanwärter neben Dauerrivale Carlos Alcaraz (Spanien) macht. Weiter geht es für ihn gegen den US-Amerikaner Eliot Spizzirri.