"Kann mich nicht beschweren": Switolina denkt an Ukraine

Elina Switolina hat sich nach ihrem Halbfinal-Aus bei den Australian Open mit emotionalen Worten aus Melbourne verabschiedet. "Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich nicht weitergekommen bin, aber ich finde, ich sollte nicht wirklich traurig sein dürfen. Ich bin in einer großartigen Position", sagte Switolina nach der Zweisatzniederlage gegen Aryna Sabalenka aus Belarus mit Blick auf ihr vom Krieg gebeuteltes Heimatland.

"Ich habe die großartige Gelegenheit, hier auf dem Centre Court zu spielen, mein Land zu vertreten, und einfach für meine Leute da zu sein." Sie könne sich trotz aller Enttäuschung also "nicht beschweren", führte Switolina aus: "Die Menschen in der Ukraine leben wirklich ein schreckliches und furchtbares Leben, also sollte ich nicht wirklich traurig sein."

Die letzten Wochen seien eine Möglichkeit gewesen, "kleine Botschaften zurück in die Ukraine" zu schicken. "Es gibt viele Menschen, die die Spiele verfolgen und mich unterstützen. Ich glaube, dieser Austausch von Positivität ist etwas, das den Menschen hilft", sagte die 31-Jährige: "Das ist das Feedback, das ich von ihnen bekomme, und für mich ist das unglaublich. Ich habe versucht, das zu tun, was in meiner Macht steht - was mir mein Herz sagt."

Die Ukraine erlebe derzeit "dunkle, graue Tage mit so viel Negativität", so Switolina: "Deshalb denke ich, dass Sport uns in der Ukraine wirklich als Volk vereint." Switolina ist mit dem französischen Profi Gael Monfils verheiratet und lebt in Monaco. Sie kehrt aber immer wieder in ihr Heimatland zurück.