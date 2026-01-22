Spektakel in Melbourne: Wawrinka hat noch immer nicht genug

Gekämpft, begeistert und am Ende gesiegt: Der nimmermüde Stan Wawrinka hat einfach keine Lust auf das Ende seiner Abschiedstour bei den Australian Open. Der dreimalige Grand-Slam-Gewinner aus der Schweiz zog nach einem hochemotionalen Match gegen den Franzosen Arthur Géa in die dritte Runde ein - und sorgte für Partystimmung in Melbourne.

Publikumsliebling Wawrinka rang seinen Gegner nach einem Krimi letztlich mit 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3) nieder - und genoss vielleicht zum letzten Mal das Bad in der Menge in Australien. Im fünften Satz trieben es die beiden Kontrahenten auf die Spitze; Wawrinka hatte im Match-Tiebreak das bessere Ende auf seiner Seite.

"Ich bin erschöpft. Es ist mein letztes Mal bei den Australian Open, deswegen versuche ich, so lange wie möglich dabei zu bleiben", sagte Wawrinka im Interview mit Mats Wilander - und fügte in Richtung der Fans an: "Ich bin nicht mehr jung, also brauche ich eure Energie. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich bin super happy."

Während sein 21 Jahre alter Gegner gegen Ende mit Krämpfen zu kämpfen hatte, bewegte sich der 40 Jahre alte Wawrinka nach über viereinhalb Stunden noch immer sehr ordentlich. Mit einem beeindruckenden Lob sorgte er beim Stand von 6:3 im Match-Tiebreak für die Vorentscheidung. Zuvor hatte er sich schon den vierten Satz auf spektakuläre Weise gesichert - mit seiner unwiderstehlichen einhändigen Rückhand.

Im Dezember hatte "Stan the Man" angekündigt, in dieser Saison das letzte Kapitel seiner Karriere als Tennisprofi zu schreiben. Wawrinka hatte 2002 als Profi debütiert. In seiner langen Laufbahn holte er auch Olympia-Gold 2008 im Doppel und den Davis Cup 2014 jeweils an der Seite von Roger Federer. Den letzten seiner 16 Titel gewann er 2017 in Genf.