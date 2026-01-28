Swiatek muss weiter warten - Rybakina im Halbfinale

Iga Swiatek wird auch in diesem Jahr den Karriere-Grand-Slam nicht vollenden. Die polnische Weltranglistenzweite verpasste bei den Australian Open das Halbfinale und muss weiter auf ihren ersten Titel in Melbourne warten. Die Kasachin Jelena Rybakina war beim 5:7, 1:6 im Viertelfinale zu stark für Swiatek.

Die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin, die bei den US Open (2022), in Wimbledon (2025) und schon viermal bei den French Open (2020, 2022-2024) triumphiert hat, hatte zu große Probleme mit ihrem ersten Aufschlag. Rybakina hingegen bestätigte ihre Topform und trifft am Donnerstag auf Jessica Pegula oder Amanda Anisimova (beide USA), die sich im letzten Viertelfinale gegenüberstehen.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Sieg", sagte Rybakina: "Wir kennen uns ziemlich gut und ich habe einfach versucht, aggressiv zu bleiben." Die einstige Wimbledon-Siegerin stand bereits einmal im Finale von Melbourne - 2023, als sie in drei hart umkämpften Sätzen gegen Aryna Sabalenka verlor.